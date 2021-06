Wales startet ohne Trainer-Star Giggs - Ex-Profi Thomas: "Bester Kader der letzten Jahre"

Das nächste Kapitel seiner außergewöhnlichen Lebensgeschichte wollte Ryan Giggs eigentlich bei der Europameisterschaft schreiben. Doch statt seine Heimat Wales dort als Trainer zu betreuen und womöglich zum nächsten Fußball-Märchen zu führen, hat der frühere Superstar und Rekordspieler von Manchester United ganz andere Probleme: Giggs muss sich Anfang kommenden Jahres in einem Gerichtsprozess wegen Körperverletzung verantworten. Der 47-Jährige soll seine Ex-Freundin und deren Schwester angegriffen haben. Er bestreitet die Vorwürfe. Anzeige Anstelle der Fußball-Legende betreut nun Giggs' Assistent Robert Page das Team um Superstar Gareth Bale und Aaron Ramsey. Für den international ziemlich unbekannten Coach und früheren Nationalspieler ist es die mit Abstand größte Aufgabe der bisherigen Trainerkarriere. Der Start erfolgt an diesem Samstag gegen die Schweiz (15 Uhr/Magenta TV). "Hilfreich für die Mannschaft ist diese Entscheidung sicherlich nicht. Am Ende ist es den Jungs aber egal, wer da an der Seitenlinie steht – die marschieren immer", sagt der frühere walisische Bundesliga-Profi Wayne Thomas im Gespräch mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND).

Thomas: Der beste Kader der letzten Jahre Dass Wales erneut so auftrumpft wie vor fünf Jahren in Frankreich, als man im Halbfinale unter Trainer Chris Coleman mit 0:2 am späteren Champion Portugal scheiterte und damit den größten Erfolg der Nationalteam-Historie feierte, ist trotz guter Leistungen gegen die Teams auf Augenhöhe zuletzt unwahrscheinlich. Der bis dato letzte Sieg gegen eine wirkliche Spitzenmannschaft liegt lange zurück. Dennoch meint Thomas: "Für walisische Verhältnisse ist es der beste Kader der letzten Jahre. Sie nehmen schon in der Gruppenphase die Außenseiterrolle ein, können aber der Schweiz und Türkei Paroli bieten."





Topstar Bale warnte zuletzt vor überzogenen Erwartungen. "Wir kommen gestärkt durch 2016 zum Turnier. Die Leute erwarten von uns, dass wir das Gleiche erreichen", sagt der 31-Jährige: "Aber wir haben eine andere Mannschaft, es ist ein anderes Turnier. Wir haben die gleiche Mentalität, Charakter, Persönlichkeit, die wir zeigen wollen." Bale führt das walisische Team als Kapitän an. "Es wird eine große Ehre für mich sein, das wird ein Highlight meiner Karriere", sagt der Flügelspieler, der zuletzt von Real Madrid an Tottenham Hotspur ausgeliehen war. Im Nationaltrikot wartet Bale allerdings seit elf Spielen auf einen eigenen Treffer.

Thomas adelt Wales-Star Bale "Er ist der Superstar in Wales, der General der Mannschaft. Eigentlich ist Bale ein sehr ruhiger, bescheidener und bodenständiger Mensch. Leider wird er in der Öffentlichkeit oft anders dargestellt", meint Thomas, der in der Bundesliga für Hannover 96 und den KFC Uerdingen 05 spielte. Inzwischen lebt der 62-Jährige in Hessen und verfolgt von dort aus auch die WM. "Wales ist keine Mannschaft, die sich nur hinten reinstellen kann. Sie müssen erstmal in der Offensive Gas geben, danach können sie hinten zumachen. Das Achtelfinale ist möglich", sagt der frühere walisische Profi.

