Wall-Durchbruch und mehr Stehplätze: RB Leipzig verkündet Stadiondetails

Sektor B bekommt Stehplätze

Ebenfalls in Sektor B erfolgt der Umbau in einen Stehplatzblock. Die Kapazität soll sich so von 5000 auf 10.000 Plätze erhöhen. Bei nationalen Spielen würden nach der Umrüstung insgesamt rund 48.000 Menschen in der Red Bull Arena Platz finden. Auch die häufig kritisierten sanitären Anlagen werden am Glockenturm auf zwei Etagen erweitert. Gleiches gelte für die Verpflegungsstände. Künftig soll – abgesehen vom Gästebereich – auch die Sektorentrennung wegfallen, damit die Fans sich frei bewegen und die neuen Kioske und Toiletten nutzen können.