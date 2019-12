Walter-Entlassung beim VfB Stuttgart schon beschlossen? Hitzlsperger: "Ziemliche Frechheit"

Der Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzlsperger vom VfB Stuttgart hat deutliche Medienkritik geübt und einer bereits beschlossenen Trennung von Trainer Tim Walter klar widersprochen. „Ist schon eine ziemliche Frechheit was die sich rausnehmen. Nichts ist entschieden“ , schrieb Hitzlsperger am Freitag auf Twitter.

Vor dem Auswärtsspiel bei Hannover 96 belegt der Aufstiegsfavorit der 2. Fußball-Bundesliga den dritten Rang. In den vergangenen neun Spielen holten die Schwaben, die die Rückkehr in die Bundesliga zum Ziel haben, aber nur drei Siege.

Kevin Kuranyi, Jens Lehmann, Philipp Lahm und Timo Werner - was aus ihnen und viele weiteren Ex-Spielern des VfB Stuttgart wurde, erfahrt Ihr hier! ©

50 ehemalige Spieler des VfB Stuttgart und was aus ihnen wurde

Hitzlsperger: "Das ist so lächerlich"

Tatsachen seien „frei erfunden“ worden, antwortete Hitzlsperger. „Das ist so lächerlich“. Ein Sport1-Sprecher sagte dagegen am Freitag: „Wir haben dafür verschiedene Quellen. Deswegen ist der Artikel so erschienen.“