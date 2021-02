Bothfelds "Homo mobiles": Walter Pielsticker ist auch für den Crosslauf ständig in Bewegung

Seine Tennisfreunde von Grün-Weiß Hannover schenkten ihm zum 60. Geburtstag einen selbst gedrehten Film mit dem Titel: „Homo mobiles“, also der Mann, der ständig in Bewegung ist. Ein Ausdruck, der Walter Pielsticker bestens be­schreibt. Bei der Vorbereitung des Bothfelder Crosslaufes durfte der Zahnarzt nicht fehlen.

Der Auftakt des Sparkassen-Laufpasses, der größten Serie in Norddeutschland, hätte ursprünglich am Samstag über die Bühne gehen sollen. Aber bis Corona den Vereinen nicht mehr im Weg steht, könnte es noch ein wenig dauern. Weswegen in dieser Woche auch auf den drei Strecken um den Sportplatz des TuS Bothfeld jeder für sich unterwegs ist.