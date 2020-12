Wamangituka provoziert Werder-Profis vor Tor zum 2:0 - Selke schimpft: "Respektlos"

Diese Szene erhitzt die Gemüter: Silas Wamangituka hat die Emotionen bei Werder Bremen und vor allem Davie Selke mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 beim 2:1-Sieg des VfB Stuttgart in Bremen zum Überkochen gebracht. Der 21 Jahre alte Stuttgart-Stürmer wartete in der Schlussphase des Spiels vor dem leeren Werder-Tor lange, bis er den Ball schließlich einschob. Die Bremer Spieler fühlten sich von dem Doppel-Torschützen provoziert - vor allem Davie Selke. Der Werder-Profi stürmte nach dem Tor sofort wütend auf Wamangituka zu und stellte ihn zur Rede.

Gelbe Karte für Wamangituka und Selke

Die Aktion hätte sich Wamangituka sparen können. Auch so stand er im Mittelpunkt des ersten VfB-Sieges in Bremen seit 14 Jahren. Der Stürmer war der überragende Spieler und erzielte auch den Führungstreffer per Foulelfmeter (31.) für den Aufsteiger, der in der Tabelle deutlich näher an den Europacup-Plätzen liegt als an den Abstiegsrängen. Das Bremer Anschlusstor von Davie Selke kam zu spät (90.+3).