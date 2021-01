Wann ist der Abgabetermin? Lok Leipzigs Salewski im Lockdown-Prüfungsstress

Leipzig. Dass die Regionalliga Nordost bis zum 28. Februar pausiert, hat für Maik Salewski auch was Gutes. Anfang März stehen Prüfungen im Fernstudium zum Immobilienfachwirt an und so paukt der Mann, der beim 1. FC Lok Leipzig bereits auf nahezu jeder Position aufgestellt worden ist, fleißig auf seinem Sofa und am Schreibtisch. Nebenbei pendelt der 31-jährige Mittelfeldallrounder drei Mal in der Woche nach Probstheida zum Kurzarbeit-Training.

