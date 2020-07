War es das mit der EM? Turner Andreas Toba muss erneute Zwangspause einlegen

Es passierte bei der dreifachen Schraube rückwärts. Bei der Landung verdrehte sich Turnstar Andreas Toba den Knöchel. Die Diagnose: Syndesmosebandriss. Die EM in Baku Ende dieses Jahres gerät in Gefahr.

Abo nach zwölf Jahren gekündigt: TuS Gümmer versucht sich als Nachrücker in der Oberliga

Den Staffelstab weitergegeben: Was macht eigentlich Garbsens Leichtathletik-Ass Regine Powitz?

Das definitive Aus hätte diese Verletzung für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio bedeutet. „So hatte ich Glück im Unglück“, sagt Toba. Olympia wurde wegen Corona auf 2021 verlegt, sein Traum von einer Medaille in Japan bleibt am Leben.

"Verletzungen gehören im Sport nun einmal dazu"

Dennoch: Der Frust beim leidgeplagten Topathleten ist groß. Gerade erst kämpfte sich der Sport aus dem Corona-Lockdown heraus, bekam mit Wettkämpfen wieder Perspektiven. Nun die erneute Toba-Vollbremsung. Zumindest muss der 29-Jährige nicht unters Messer, die Ärzte wollen konservativ behandeln.