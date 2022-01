"War fünf Minuten tot": Christian Eriksen gibt erstes Interview nach Zusammenbruch bei EM

Der dänische Nationalspieler Christian Eriksen hat sich in seinem ersten Interview nach seinem Zusammenbruch bei der Europameisterschaft im vergangenen Sommer für die weltweite Anteilnahme bedankt. "Es war unglaublich, dass so viele Menschen das Bedürfnis hatten, mir zu schreiben oder Blumen zu schenken. Es hat so viele Leute berührt - und das wollten sie meiner Familie und mir zeigen. Das macht mich glücklich", sagte Eriksen in einem am Dienstag veröffentlichten Interview des dänischen TV-Senders DR1.

Anzeige