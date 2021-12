"War immer sehr ehrgeizig": Ex-Nationalspielerin Inka Grings will wieder Männer-Team trainieren

Die ehemalige Nationalspielerin Inka Grings strebt weiterhin einen Trainer-Job im Männerfußball an. "Das ist und bleibt mein Ziel. Ich war als Spielerin immer sehr ehrgeizig, als Trainerin sicherlich noch etwas mehr", sagte die Trainerin des Schweizer Frauen-Erstligisten FC Zürich in einem am Samstag veröffentlichten Interview auf der Homepage des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Die 43-Jährige hatte von 2019 bis 2020 mit dem Regionalligisten SV Straelen als erste Frau eine Männer-Mannschaft in einer der vier höchsten Spielklassen in Deutschland trainiert.

