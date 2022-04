"War unglücklich": Warum Bayern-Trainer Julian Nagelsmann jetzt die Feuerwehr in München besucht hat

Vor dem Topspiel und der letztendlichen Meister-Kür gegen Borussia Dortmund (3:1) sorgte Julian Nagelsmann mit einer Aussage für einen Aufreger: "Wir sind nicht bei der Freiwilligen Feuerwehr Südgiesing, sondern beim FC Bayern München", tönte der FCB-Coach auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit dem BVB und wollte damit nach eigener Aussage ausdrücken, dass seine Spieler angestellt seien - und in dem Sinne nicht freiwillig spielen. Ein Spruch, der bei der Feuerwehr in Südgiesing gar nicht gut ankam: "Wir sind bestürzt über die Äußerung, weil sie das Engagement unser Retter diskreditiert", schimpfte Johann Eitzenberger, Vorsitzender des Landesfeuerwehrverbandes Bayern, via Bild. "Wir laden Herrn Nagelsmann gerne ein, sich mal eine Wache der Freiwilligen Feuerwehr in Bayern anzuschauen, um mögliche Missverständnisse auszuräumen." Und genau das hat Nagelsmann nun getan.

