"Waren großartig": Spanien-Trainer Enrique nach EM-Aus gegen Italien stolz auf sein Team

Am Ende entschied das Elfmeterschießen über das Schicksal von Spanien und Italien bei der EM – zu Ungunsten der spanischen Nationalmannschaft. Für die Auswahl von Luis Enrique ist nach dem entscheidenden Fehlschuss von Angreifer Alvaro Morata im Halbfinale (2:4 i.E.) Schluss. Die Enttäuschung im Lager der "Furia Roja" war entsprechend groß. Und dennoch stellte Trainer Enrique seinen Schützlingen im Moment der Niederlage ein gutes Zeugnis aus. "Wenn ich meinen Spielern Noten geben wollte, denke ich, dass wir ein 'ausgezeichnet' verdienen", attestierte der 51-Jährige seiner Auswahl ein starkes Turnier. "Ich denke, sie waren großartig. Ich habe keine Vorwürfe zu machen." Anzeige

In der Tat hatten die Spanier der gut aufgelegten "Squadra Azzurra" über weite Strecken des Spiels Paroli geboten, den zwischenzeitlichen Rückstand durch Federico Chiesa in Person von Morata egalisiert und erst bei der Entscheidung vom Punkt das Nachsehen. "Alle haben Italien hier zum großen Favoriten gemacht. Aber wir haben gezeigt, dass wir ihnen überlegen waren", gab es von Kapitän Sergio Busquets, der nun auf 127 Länderspiele für Spanien kommt, großes Lob für die Teamleistung. Auch Verteidiger Aymeric Laporte lieferte ein positives Resümee: "Wir haben bis zum Schluss alles gegeben und haben durchweg ein großartiges Niveau gezeigt."

Für Pechvogel Morata, der bereits im Laufe des Turniers Gegenwind zu spüren bekam und nun den entscheidenden Versuch vom Punkt vergab, gab es indes aufbauende Worte von Trainer Enrique. Dabei hob er insbesondere den Charakter des Angreifers, der im Laufe des Turniers mit drei Treffern zum besten Torschützen des Teams avancierte, hervor. So sei der 28-Jährige trotz Problemen an den Adduktoren zum Elfmeter angetreten. "Das sagt viel über die Persönlichkeit aus. Er war gigantisch für uns in diesem Turnier", so Enrique stolz.





Enrique mit Lobesyhmnen für Supertalent Pedri Zudem sprach der spanische Coach, der schon während des Turniers nach zwei Unentschieden zum Auftakt und dem drohenden Vorrunden-Aus der Kritik von außen getrotzt hatte, seinem Supertalent Pedri ein Sonderlob aus, prognostizierte ihm zugleich eine große Zukunft. "Kein anderer 18-Jähriger hat bei einem großen Turnier das geleistet, was Pedri hier geleistet hat", schwärmte Enrique vom Mittelfeldmann des FC Barcelona. "Seine Leistungen, wie er das Spiel interpretiert, seine Qualität, seine Persönlichkeit. Ich habe noch nie jemanden wie ihn gesehen." Pedri zählte zu Spaniens Schlüsselspielern im Turnier, auch bei der Niederlage gegen die Italiener spielte der Teenager durch und stand damit bei sämtlichen Turnier-Spielen auf dem Platz. Nicht mal der ehemalige Weltklasse-Profi Andrés Iniesta sei in diesem Alter so gut gewesen wie Pedri, sagte Enrique. "Das entbehrt jeglicher Logik", meinte der 51-Jährige.