"Waren heute einfach mal dran": Stimmen zum Pokal-Triumph des 1. FC Lok Leipzig

Leipzig. Der 1. FC Lokomotive Leipzig steht im DFB-Pokal – und das erstmalig seit der Neugründung des Vereins anno 2003. Die Elf von Almedin Civa hat die hart umkämpfte Partie im Sachsenpokalfinale gegen den Titelverteidiger Chemnitzer FC 1:0 (n.V.) gewonnen. Es war der dienstälteste Lok-Profi Djamal Ziane, der den erlösenden Treffer aus 20 Metern in die Maschen feuerte.

Damit feiert auch der 49-jährige Coach seinen ersten Titel mit der Lokschen. Schon im Halbfinale schickten seine Jungs die SG Dynamo Dresden 4:0 vom Platz. Diese gingen mit entsprechend Selbstvertrauen – trotz langwieriger Spielpause und Trainingsrückstand – in das Endspiel. Am Sonnabend setzten sich die Probstheidaer gegen den Regionalliga-Konkurrenten und elfmaligen Landespokalmeister durch. Der SPORT BUZZER hat Stimmen zur starken Leistung der Leipziger gesammelt.

Ich grüße zunächst alle Fans, denen wir ebenso wie allen Unterstützern heute etwas zurückgeben können. Für uns ist das nach 25 Jahren ein großer Moment, unsere Jungs waren motiviert bis in die Zehenspitzen. Es ist ein tolles Gefühl, nun im Lostopf des DFB-Pokals zu sein. Es ist ganz egal, wer unser Gegner wird.

Großes Kompliment an die Mannschaft und den Trainer – heute nach den vielen Monaten auf den Punkt fit zu sein, ist eine große Leistung. Djamal ist der verdiente Matchwinner, ich habe ihm erst vor wenigen Wochen gesagt: Irgendwann wirst du für deinen Einsatz belohnt.

Djamal Ziane:

Ich konnte es nicht glauben, als der Ball im Netz war. Ich habe alle auf der Bank hochfliegen und losrennen sehen, da sind mir die Tränen in die Augen geschossen. Mal in den DFB-Pokal zu kommen, war immer einer meiner großen Träume. Wir sind oft auf die Schnauze gefallen, wir waren heute einfach mal dran. Respekt auch an Chemnitz, aber die besseren Chancen hatten wir. Wir hatten auch das Quäntchen Glück. Nun hoffe ich auf einen richtigen Brocken im DFB-Pokal.