"Waren heute nicht wirklich da": Stimmen zur Niederlage von RB Leipzig bei Union Berlin

Berlin. Riesenjubel und Euphorie bei den Gastgebern, hängende Köpfe beim Vizemeister: RB Leipzig kassiert in der Nachspielzeit doch noch eine 1:2-Niederlage bei Union Berlin, verpasst so den angepeilten vereinseigenen Punkterekord. Die Köpenicker wiederum spielen dank des Last-Minute-Erfolges in der kommenden Saison im internationalen Wettbewerb, sprich der neu geschaffenen Conference League.

Im letzten Leipzig-Spiel von Trainer Julian Nagelsmann sorgte Justin Kluivert (55.) für die RB-Führung. Die Leihgabe von der AS Rom ließ den aus dem Tor geeilten Union-Keeper Andreas Luthe aussteigen und schob den Ball ins leere Tor. Marvin Friedrich (67.) erzielte nach einer Ecke den umjubelten Ausgleich. Es dauerte bis in die Nachspielzeit, bis Kruse (90.+2) per Kopfball die Saison der Köpenicker krönte.

Emil Forsberg (RB Leipzig): "Wir hatten auch heute unsere Chancen, aber wir haben auch gegen einen sehr guten Gegner gespielt und gekämpft. Union hat es gut gemacht und – das kann man ja auch mal sagen – verdient 2:1 gewonnen. Vielleicht war auch ein bisschen die Luft bei uns raus, wir waren heute nicht wirklich da. Berlin hat man angesehen, dass sie heute um etwas gespielt haben. Wir wollten unsere beste Saison der Vereinsgeschichte spielen, aber das Feuer hat bei uns heute gefehlt und wir waren nicht gut genug."