"Gute Zeit" für Warnschuss: Was Torjäger Robert Lewandowski jetzt vom FC Bayern fordert

Das Duell mit dem Tabellenletzten wurde zu einem Kraftakt: Dank einer Leistungssteigerung in Hälfte zwei hat der FC Bayern München die nächste Enttäuschung innerhalb der zurückliegenden acht Tage abgewendet. Einmal mehr avancierte Weltfußballer Robert Lewandowski zum Retter der Münchener, die sich beim 4:1 gegen Schlusslicht Greuther Fürth lange Zeit schwer taten. Der Doppelpacker monierte nach Abpfiff besonders die Vorstellung des Favoriten vor dem Seitenwechsel. "Mit der ersten Halbzeit sind wir gar nicht zufrieden. Wir haben viel Zeit gebraucht, um reinzukommen. In der ersten Halbzeit haben wir oft die falsche Entscheidung getroffen", formulierte Lewandowski nach Abpfiff gegenüber DAZN deutliche Kritik. Anzeige

Die Folge des Münchener Auftritts im ersten Durchgang: Branimir Hrgota ließ den Underdog mit seinem Treffer an der Überraschung schnuppern. "Wir haben uns in der ersten Halbzeit sehr schwer getan, weil wir nicht mit Tempo gespielt haben. Wir hatten nicht so wirklich die Idee dahinter, dass wir nach vorne etwas kreieren können", gab auch Sven Ulreich, der abermals den verletzten Stammkeeper Manuel Neuer ersetzte, zu Protokoll. Dann raffte sich das Star-Ensemble von Trainer Julian Nagelsmann jedoch, schoss innerhalb von 45 Minuten ein letztlich deutliches 4:1 heraus. "Was wir in der zweiten Halbzeit gespielt haben, war viel, viel besser", sagte Lewandowski. Die Marschroute für die nächste Zeit sei daher klar: "Das war unser Fußball. In diese Richtung sollten wir gehen."

Dabei nahm der Stürmer, der gegen Fürth seine Saisontreffer 27 und 28 beisteuerte, seine Teamkollegen in die Pflicht: "Wir können viele Sachen noch verbessern. Es ist jetzt eine gute Zeit, um Sachen zu trainieren und zu besprechen." Den Blick richtete der 33-Jährige dabei besonders auf die Zeit, in denen die Bayern keine Partien abseits der Bundesliga zu bestreiten haben. "Jetzt haben wir zwei normale Wochen, in denen wir gut arbeiten können", erklärte der Angreifer, der den Spielaufbau, die Ballbesitzphasen sowie Defensiv- und Offensivverhalten als Baustellen ausmachte.