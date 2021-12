Warnstufen-Szenarien: So kalkuliert Hannover 96 für das Bremen-Spiel

Hannover 96 hat die Szenarien für Zuschauende für das Spiel gegen Bremen am 19. Dezember durchgerechnet. Bleibt es bei der Corona-Warnstufe 2 in Niedersachsen, dürfen nur 5000 Fans ins Stadion. In dem Fall erstattet 96 das Geld für bereits erworbene Tickets zurück - und muss beim Kartenverkauf von vorne anfangen.