Warten auf das Testergebnis: Gulacsi könnte gegen Leverkusen in RB-Kader zurückkehren

"Es geht mir gut. Ich hatte Fieber und Gelenkschmerzen", so Marsch, der ganz leise hofft, es am Sonntag irgendwie in die Red-Bull-Arena zu schaffen. "Der Schnelltest heute Morgen war negativ." Nun gilt es, auf das Ergebnis des PCR-Tests zu warten. Genau das tut auch Gulacsi. "Pete hat seit drei oder vier Tagen keine Symptome mehr." Die übrigen in Corona-Quarantäne befindlichen Kicker Willi Orban, Yussuf Poulsen, Hugo Novoa und Mohamed Simakan müssen dagegen auf jeden Fall weiter daheim ausharren. Sie waren erst am Donnerstag positiv getestet worden.

DURCHKLICKEN: Bilder von Duell mit Leverkusen im Januar 2021 Mit einem glanzlosen aber ganz wichtigen 1:0-Heimerfolg gegen Bayer 04 Leverkusen hat RB Leipzig den zweiten Tabellenplatz gefestigt. Den Treffer des Tages erzielte Christopher Nkunku. ©

Ob Gulacsi im Fall eines negativen Ergebnisses am Sonntag zwischen den Pfosten stehen würde, wollte der Coach nicht garantieren. Das liegt zum Einen daran, dass der ungarische Torhüter seit nun fast einer Woche nicht trainiert hat. Zum Anderen hat sich Vertreter Josep Martinez beim 5:0-Erfolg in Brügge am Mittwoch souverän präsentiert. Der 23-Jährige entschärfte vor allem in der zweiten Halbzeit in Belgien mehrere gute Abschlüsse der Hausherren, wackelte in keinem Augenblick, verströmte die so wichtige Sicherheit. "Jeder im Team hat sich nach dem Spiel mit ihm gefreut", so Marsch. Die Tendenz gehe dahin, auch gegen Leverkusen mit ihm zu beginnen. "Das hat er verdient."