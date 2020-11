Das Warten hat ein Ende! Hannover United startet gegen die Baskets 96 Rahden in die neue Saison

Das Warten hat ein Ende. Am Sonnabend fliegen um 18 Uhr die ersten Bälle der Saison in der Sporthalle der IGS Stöcken: Hannover United empfängt in der 1. Rollstuhlbasketball-Bundesliga (RBBL 1) die Baskets 96 Rahden – ohne Zuschauer auf den Rängen. Dafür zeigt sportdeutschland.tv die Partie mit United-Kommentar im Livestream. Anzeige

Begegnungen zwischen Hannover und Rahden entbehren nicht einer gewissen Brisanz. So war es in den vergangenen beiden Aufeinandertreffen, so wird es aller Voraussicht nach wieder sein.

Turbulente Partien gegen Rahden In der Spielzeit 2017/2018 zitterte sich United nach einem 16-Punkte-Rückstand mit zwei Freiwürfen von Jan Sadler Sekunden vor Schluss in die Verlängerung – und gewann. Hannover hielt die Klasse erstmals, Rahden stieg ab. In der vergangenen Spielzeit startete Hannover mit drei Niederlagen gegen den RSV Lahn-Dill, die Thuringia Bulls und die BG Baskets Hamburg in die Saison. Dann kam Rahden in die United-Arena. Das Spiel wurde zu einem Krimi, der letztlich über den Verlauf der Saison entschied. Die Entscheidung fiel in den letzten zehn Sekunden. Hannover gewann – und startete eine furiose Serie.