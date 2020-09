Warum Michael Born Dynamo Dresden nicht mehr gut genug war

Dresden. Paukenschlag bei Dynamo Dresden wenige Tage vorm Start in die neue Saison: Am Donnerstagnachmittag beurlaubte der Zweitliga-Absteiger seinen kaufmännischen Geschäftsführer Michael Born. Der 52-Jährige wurde mit sofortiger Wirkung vom Aufsichtsrat von seinen Aufgaben entbunden, sein Vertrag läuft noch bis 2021.

Der Aufsichtsrat begründete Borns Demission in einer Pressemitteilung nur vage: „Mit dieser Entscheidung stellen wir weitere wichtige Weichen für eine strategische Neuausrichtung der Geschäftsführung des Vereins für die Zukunft. Der Freistellung des kaufmännischen Geschäftsführers ist eine umfangreiche Analyse des Aufsichtsrates in den zurückliegenden Monaten vorangegangen, die in der Konsequenz nun die Beurlaubung von Michael Born nach sich gezogen hat“, erklärte darin der Aufsichtsratsvorsitzende Jens Heinig. Er bescheinigte dem 2016 nach Dresden gewechselten Ex-Paderborner zugleich erfolgreiche Arbeit, was sehr positive Geschäftszahlen in den letzten Jahren untermauern.