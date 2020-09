Warum Ralf Becker mit Dynamo Dresden unbedingt gegen den HSV gewinnen will

Anzeige

Dresden. Es wird zweifellos ein besonderes Spiel, das da am Montagabend in Dresden steigt. Mit Dynamo und dem Hamburger SV treffen nicht nur zwei einstige Europapokal-Gegner aufeinander, es werden erstmals seit dem 8. März 2020 auch wieder Zuschauer ins Harbig-Stadion eingelassen. Das erste Pflichtspiel der Saison für beide Traditionsvereine ist es ohnehin. Für Dynamos Sport-Geschäftsführer Ralf Becker wird es sogar das erste seit er am 24. Mai 2019 als Sport-Vorstand bei den Hamburgern entlassen wurde. „Das ist schon eine besondere Konstellation“, gibt der 49-Jährige zu, der am 26. September einen runden Geburtstag feiert.

Misserfolg riss ihn mit

An der Oberelbe soll der gebürtige Leonberger schaffen, was ihm an der Elbmündung nicht gelungen ist: einen großen Club innerhalb eines Jahres zum Aufstieg zu führen. In Hamburg verpasste der Schwabe die Rückkehr in die Bundesliga knapp, wurde zwölf Tage nach dem Aus im Aufstiegsrennen von seinen Aufgaben entbunden und durch Jonas Boldt ersetzt. Das letzte Ligaspiel unter Beckers sportlicher Verantwortung hatte der HSV am 19. Mai 2019 zwar mit 3:0 gegen die Duisburger „Zebras“ gewonnen, doch schon zuvor war klar gewesen, dass es für die Mannschaft von Trainer Hannes Wolf nicht einmal für den Relegationsplatz reichen würde.

Ralf Becker über das Wiedersehen mit dem HSV

Am Ende wurde der Europapokalsieger der Landesmeister von 1983 nur Vierter, zwei Punkte fehlten zum ersehnten Wiederaufstieg in die Eliteliga, die der schon lange weidwunde „Dino“ schweren Herzens im Mai 2018 hatte verlassen müssen. Im Jahr darauf beurlaubte Becker nach der erneuten Enttäuschung erst den Trainer, den er lange und demonstrativ gestützt hatte, dann musste er selbst seinen Schreibtisch räumen.

Eigentlich hatte Becker vorgehabt, alte Fehler der Hamburger nicht zu wiederholen und vor allem auf Trainerwechsel zu verzichten, doch die enttäuschten Erwartungen im Volkspark verleiteten auch ihn, nach Christian Titz auch Wolf die Treue aufzukündigen. Und prompt riss der Misserfolg auch ihn mit – für ihn völlig überraschend, wie er im Dezember 2019 in einem Interview mit transfermarkt.de erklärte.

HSV ist klarer Favorit

Dass der HSV auch in der Saison 2019/20 mit dem prominenten neuen Trainer Dieter Hecking wieder scheitern würde, wusste er damals noch nicht. Woran es bei den Rothosen krankt, aber schon: „Diese fehlende Konstanz und mangelnde Geduld hat den Verein dorthin geführt, wo er jetzt ist – in die 2. Liga und in eine wirtschaftlich sehr angespannte Situation.“ Die ist in Corona-Zeiten nicht besser geworden, auch im reichen Hamburg muss jetzt noch mehr gespart werden. Und Hecking hat den Volkspark auch bereits wieder verlassen.

Trotzdem geht der HSV in der 2. Bundesliga wieder als einer der Topfavoriten auf den Aufstieg an den Start, besitzt nach Fortuna Düsseldorf den Kader mit dem höchsten Marktwert. Der neue Trainer Daniel Thioune hat trotz vergleichsweise klammer Kasse starke Spieler mit Führungsqualitäten dazu bekommen – die zuletzt beim 1. FC Köln beschäftigten Simon Terodde und Toni Leistner sowie der Ex-Paderborner Klaus Gjasula haben richtig Klasse.

Dass die Generalprobe vorm Saisonauftakt gegen den Bundesligisten Hertha BSC mit 2:0 gewonnen werden konnte, ist ein weiterer Fingerzeig. Zuvor hatte der HSV auch Feyenoord Rotterdam schon mit 1:0 geschlagen. Noch immer ist der Club mit der Raute im Herzen „einer der größten Vereine, was allein die Fanbase anbelangt“, weiß Becker. Für ihn ist vor dem Pokalspiel am Montagabend (18.30 Uhr) in Dresden sonnenklar, wie die Rollenverteilung aussieht: „Wer Favorit ist, das braucht man nicht extra betonen. Das gibt schon die Liga und die Situation her.“

Erfolg wäre persönliche Geugtuung

Und da ist der sächsische Drittligist Außenseiter, selbst wenn ihn mehr als 10.000 Fans anfeuern können, während der HSV wegen Corona gar keine Anhänger schicken darf. Dass Becker auf eine Überraschung, die Einnahmen aus der 2. Pokalrunde und damit auf einen Schub für das Unternehmen Wiederaufstieg in Dresden hofft, daraus machte er kein Geheimnis: „Wir werden alles tun, um dieses Spiel zu gewinnen.“

Ein Erfolg der SGD wäre für ihn auch eine persönliche Genugtuung. Öffentlich verlor er zwar bisher kein wirklich schlechtes Wort über seinen Ex-Arbeitgeber, obwohl er in der Hansestadt nur knapp ein Jahr tätig sein durfte, doch wer will den alten Bossen nicht gern zeigen, dass die eigene Entlassung im Mai 2019 ein Fehler war?