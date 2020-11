Warum sich RB Leipzig nicht gegen den Einsatz von Gladbachs Hannes Wolf abgesichert hat

In der Bundesliga haben Vereine die Möglichkeit, sich vertraglich abzusichern, dass ein verliehener Spiele im direkten Duell nicht spielt. Nach Ilsankers Wechsel zu Eintracht Frankfurt haben die Verantwortlichen bei RBL eine solche Klausel in den Vertrag eingebaut. Ergebnis: Der Österreicher war im Duell der Eintracht gegen die Leipziger nicht im Kader. Über die spezielle Situation im Fall Ilsanker wollte Sportdirektor Markus Krösche im Sport1-Doppelpass am Tag nach dem Spiel in Mönchengladbach nicht weiter kommentieren.