Darum trainiert das DFB-Team in Holland - die wichtigsten Fakten vor der EM-Qualifikation

Es sind die letzten Spiele einer langen Saison: Seit Montag bereitet sich die deutsche Nationalmannschaft auf die beiden WM-Qualifikationsspiele am Samstag in Borissow gegen Weißrussland und drei Tage später in Mainz gegen Estland vor. Der SPORTBUZZER beantwortet vor den Partien die wichtigsten Fragen.

Warum ist die Nationalmannschaft in Venlo? Erstmals in der DFB-Geschichte bereitet sich das Team im Ausland auf ein Länderspiel vor – nahe der Grenze im niederländischen Venlo wird eine Art Mini-Trainingslager abgehalten. Laut DFB-Direktor Oliver Bierhoff wollte man unbedingt eine öffentliche Einheit durchführen, aber dafür nicht in die großen deutschen Städte, sondern nach Aachen. Früher gab es dort ein Benefizspiel zu Gunsten der Egidius-Braun-Stiftung, diese Möglichkeit gibt es aufgrund der UEFA-Bestimmungen nun nicht mehr. Braun, der aus Aachen kommt, wird am Mittwoch auch im Stadion sein. Auf kritische Fragen nach der Quartierwahl im Nachbarland reagierte Bierhoff gereizt: „Wir hatten doch gerade Europawahl. Diese Fragen wundern mich echt. Wir sehen da keine Grenzen mehr, das war früher natürlich anders. Aber die besten Möglichkeiten und Bedingungen bestehen nun mal hier, darum haben wir uns für Venlo entschieden.“

Wie geht es Joachim Löw? Erstmals seit 2004 traf sich das Team ohne Löw, der sich bei einem Trainingsunfall eine Arterie einquetschte. Der Bundestrainer konnte das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen, muss sich aber noch schonen. Er steht mit seinem Assistenten Marcus Sorg ständig im Kontakt. Sorg: „Es war alles schon vorbereitet, aber bin trotzdem froh, dass der Bundestrainer mir vertraut und uns diese Verantwortung überträgt.“ Die Aufstellung wird gemeinsam entschieden, doch auch in diesem Fall hat Löw laut Sorg „natürlich das letzte Wort.“ Bierhoff über Löws Gesundheitszustand: „Es geht ihm sehr gut und er wäre gerne dabei gewesen. Aber das wichtigste ist die Gesundheit und man sollte den Ärzten vertrauen, wenn sie empfehlen, aktuell sich besser keinen Drucksituationen auszusetzen.“

Wie ist das Programm in dieser Woche? Am Dienstag trainiert das Team noch mal auf der Anlage des niederländischen Erstligisten VV Venlo, am Mittwoch gibt es eine öffentliche Einheit im rund eine Stunde entfernten Aachen. Der Tivoli ist mit 30 500 Zuschauern ausverkauft, die Tickets gab es im Vorfeld kostenlos. Bierhoff: „Das ist ein tolles Feedback. Wir wollen die Fannähe weiter aufbauen.“ Um 17.30 Uhr beginnt die Mannschaft mit dem Aufwärmprogramm, anschließend gibt es Torschussübungen und eine längere Spielform. Das Training wird live auf RTL Nitro übertragen. Nach der Einheit werden die Spieler Autogramme schreiben. Am Donnerstag wird nochmals in Venlo gearbeitet, bevor der DFB-Tross am Freitag von Düsseldorf nach Minsk fliegt. In Borisow (rund eine Stunde entfernt) trifft die Mannschaft in der EM-Quali auf Weißrussland, sonntags geht es nach Frankfurt – und am nächsten Dienstag erwartet Deutschland dann in Mainz Estland.

Um was geht es gegen Weißrussland und Estland? Mit dem 3:2-Auftaktsieg in Amsterdam ist Deutschland gut in die EM-Quali gestartet, liegt derzeit aber nur auf Platz 3, da die Niederland (ebenfalls drei Punkte) und Nordirland (sechs Punkte) ein Spiel mehr absolviert haben. Die kommenden Gegner aus Estland und Weißrussland haben noch keinen Zähler geholt. Natürlich ist das DFB-Team in beiden Duellen haushoher Favorit. Sorg: „Wir wollen die beiden Spiele gewinnen und mit neun Punkten als Tabellenführer in die Sommerpause gehen.“

Wie fit ist die Mannschaft? Sorg: „Natürlich haben die Spieler eine lange Saison in den Beinen, einige waren länger nicht mehr am Ball. Aber der Anspruch an die Nationalspieler muss sein, dass sie wieder schnell hochfahren können.“ Am Montag gab es nur ein lockeres Reinkommen, in den kommenden Tagen wird die Intensität erhöht. Durch den Ausfall von Marc-André ter Stegen und Bernd Leno wurde Bayerns Ersatztorhüter Sven Ullreich erstmals nominiert. Bundestorwart-Trainer Andreas Köpke: „Er hat sich dieses Aufgebot verdient und ich bin froh, dass ich ihn im Training mal kennenlernen darf.“

