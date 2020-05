Warum wurden die Profis von RB Leipzig nicht auf Kurzarbeit gesetzt?

Leipzig. Viele Sportvereine der Region haben ihre Angestellten während der Corona-Krise in Kurzarbeit geschickt, um den finanziellen Schaden durch die Einstellung des Spielbetriebs zu verringern. Dazu gehören Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig und die Fußball-Regionalligisten 1. FC Lok und BSG Chemie, bei denen ebenfalls das spielende Personal betroffen ist. Auch Sachsens Profi-Clubs Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue entschlossen sich, diese staatliche Hilfe zu nutzen, allerdings nicht für ihre Zweitliga-Kicker, sondern für die Mitarbeiter in Geschäftsstelle, Nachwuchsakademie und Co.

Bei RB Leipzig stand so eine Maßnahme nicht zur Debatte. Weil das Kurzarbeitergeld in den Ostländern auf 4321,50 Euro pro Monat gedeckelt ist, hätte das eine immensen Einkommensverlust für die Spitzenverdiener bedeutet. Und die arbeiten in der Fußball-Bundesliga bekanntlich auf dem Rasen. Nationalstürmer Timo Werner soll laut Medienberichten sieben Millionen Euro brutto im Jahr verdienen, macht rund 583.000 Euro pro Monat. Das Kurzarbeitergeld entspräche nur einem winzigen Bruchteil dessen – und wäre dem Angreifer und seinen Kollegen kaum vermittelbar gewesen. Anders herum könnte man aber auch sagen: Wären die Fußball-Profis nicht am ehesten in der Lage gewesen, den Verlust für zwei, drei Monate zu verkraften und so ihrem Verein unter die Arme zu greifen?

Freiwilliger Gehaltsverzicht

RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff erklärte in einer Schalte mit Medienvertretern, es sei für den Club keine Option gewesen, sich an staatlichen Töpfen zu bedienen. „Natürlich sind das fast alles Topverdiener, aber für uns war es einfach wichtig als RB Leipzig, dass wir kein Kurzarbeitergeld beantragt, dass wir keine staatliche Förderung und Hilfe benötigt haben“, erklärte der 44-Jährige. „Wir sind – Stand jetzt – so durch diese Krise gekommen. Auch das macht uns ein Stück weit stolz.“ Der Verzicht auf Kurzarbeitergeld gilt übrigens für alle rund 400 Club-Mitarbeiter vom Nachwuchstrainer über die Sekretärin bis zum Platzwart.

Stattdessen setzte der Bundesliga-Dritte auf einen freiwilligen Gehaltsverzicht seiner Profis, um den wirtschaftlichen Schaden der durch die Zwangspause entstandenen Einnahmenverluste etwas zu verringern. Insgesamt rechnet RB mit einem Minus von deutlich über 20 Millionen Euro. Entlassungen gab es bisher keine.