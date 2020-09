Was Dynamo Dresdens künftiger Finanz-Geschäftsführer beim VfL Osnabrück bewegt hat

Osnabrück/Dresden. In Osnabrück lässt man Jürgen Wehlend nur ungern zu Dynamo Dresden ziehen . Das machte der Fußball-Zweitligist am Dienstag auf seiner Homepage auch noch einmal deutlich. Die Lila-Weißen hätten dem Dresdner, der ab dem 1. Januar 2021 kaufmännischer Geschäftsführer bei den Schwarz-Gelben wird, viel zu verdanken, heißt es da.

Der VfL-Beiratsvorsitzende Manfred Hülsmann erklärte: „Jürgen Wehlend hat den VfL Osnabrück in einer denkbar schwierigen Phase übernommen und den Klub seither auf wirtschaftlich solide Füße gestellt. So ist die positive Entwicklung der vergangenen Jahre insbesondere eng mit seinem Namen verbunden. Dafür gilt ihm unser, aber auch mein persönlicher Dank. Für meine Präsidentschaftskandidatur spielte seine Person eine entscheidende Rolle.“ Hülsmann bedauerte, dass Wehlend nun nur noch bis Jahresende für die Niedersachsen wirken kann. Man wäre "gern gemeinsam mit ihm die vor uns liegenden Herausforderungen angegangen". Hülsmann erklärte weiter: "Bei aller Enttäuschung können wir seine Entscheidung, den VfL zu verlassen, nach acht Jahren eine neue Herausforderung anzunehmen und zukünftig für den Fußballklub in seiner Heimatstadt arbeiten zu wollen, nachvollziehen und akzeptieren diese – insbesondere deshalb, weil es keine Entscheidung gegen den VfL ist." Man wünsche Wehlend in der alten Heimat deshalb alles Gute.

Wehlend profilierte sich beim VfL Osnabrück als Modernisierer

2013 stieg Wehlend als Geschäftsführer beim VfL Osnabrück ein – unmittelbar nach der Ausgliederung des Lizenzfußballs in eine Spielbetriebsgesellschaft, die Wehlend dann maßgeblich umsetzte. Im Mai 2014 legten die Lila-Weißen unter seiner Führung ein Crowdfunding zur Lizenzsicherung für die Spielzeit 2014/15 auf – ein Novum im deutschen Profifußball. Innerhalb von nur vier Tagen zeichneten rund 1400 Crowdfunder Darlehen in Höhe von mehr als 500.000 Euro. "Die Entschuldung des eingetragenen Vereins und der Stadiongesellschaft 2016 war ein weiterer Meilenstein für den VfL unter seiner Regie", heißt es auf der VfL-Homepage. Ende 2017 verpflichtete der Exil-Sachse den ehemaligen Chefscout des Hamburger SV, Benjamin Schmedes, als neuen Sportdirektor. Mit dieser Personalentscheidung begann auch die sportliche Erfolgsgeschichte der letzten Jahre: 2018 gelang der Klassenerhalt in der 3. Liga, ein Jahr später der Aufstieg ins Bundesliga-Unterhaus, der in der vergangenen Spielzeit mit dem Klassenerhalt gekrönt wurde. Bereits vor seiner Zeit als Geschäftsführer war Jürgen Wehlend eng mit dem VfL verbunden. 2004 sicherte er sich in gleicher Funktion für das Telekommunikationsunternehmen „osnatel“ das Stadionnamensrecht, was dem VfL damals das wirtschaftliche Überleben sicherte.