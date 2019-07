Was für ein Finaltag! TuS Davenstedt gewinnt den SPORTBUZZER-Cup 2019

Noch hat der Sportbuzzer-Cup keine ewig lange Tradition – dennoch: Egal was in Zukunft folgt, der Finaltag der mittlerweile fünften Auflage der inoffiziellen hannoverschen Stadtmeisterschaft dürfte nachhaltig in Erinnerung bleiben. Und das nicht nur, weil es mit dem TuS Davenstedt einen neuen Gewinner in der Siegerliste gibt, die bislang nur den HSC Hannover und Arminia Hannover führte.

Ein Finaltag, der in Erinnerung bliebt

Eine 20-minütige Gewitterunterbrechung zum Ende der Gruppenphase sowie ein irres Elfmeter-Drama sorgten für Spektakel auf der Anlage des TuS Ricklingen. Im Endspiel setzte sich Davenstedt mit 2:1 gegen Iraklis Hellas durch. Auch das Finalturnier der Frauen nebenan auf dem Gelände des TSV Saxonia hatte mit Wetterkapriolen zu kämpfen, Hannover 96 sicherte sich den Cup nach einem 5:2 im letzten Spiel gegen den TSV Limmer.