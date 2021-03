"Was für ein Quatsch": Hertha-Trainer Dardai schimpft nach Reporter-Frage über Sohn

Dardai hatte Ende Januar das Amt des Cheftrainers bei Hertha BSC übernommen. In den vergangenen fünf Bundesliga-Spielen stand Dardais 19 Jahre alter Sohn Marton bei den Berlinern jeweils in der Startelf. "Er ist kein Trainersohn, er ist Marton Dardai und soll nach seinem Spiel bewertet werden", forderte Dardai senior. "Es wird nicht davon besser, dass wir hier 100 Mal sagen, er ist der Trainersohn. Nur in Deutschland gibt es dieses Wort "Trainersohn". Was für ein Quatsch!“