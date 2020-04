„Was für eine coole Aktion": Der DHC-Kunstgriff mit dem alten Platz

Fitness-Training oder Athletik-Übungen per Videokonferenz – das soll bei den Hockeyspielern des DHC Hannover auch in der kontaktlosen Zeit noch nicht alles sein. Kunstrasen für jeden heißt das aktuelle Motto. Ein paar Quadratmeter vom grünen Belag liegen nun in rund 50 Wohnzimmern, Terrassen oder Garagen der DHC-Spieler. So ist auch hockeyspezifisches Technik-Training möglich.

„Wir hätten doch sonst nur noch tolle 100-Meter-Sprinter, aber hockeytechnisch hätten wir irgendwann wieder bei null anfangen müssen“, sagt Peter Busche, Trainer der weiblichen Ju­gend beim DHC. Gemeinsam mit Cheftrainer Florian Westermann sinnierte er über eine Lösung des Problems – und die lag direkt auf dem DHC-Platz an der Graft.

„Wir haben im vergangenen Herbst unseren Kunstrasenplatz saniert und den Belag erneuert. Den alten wollte uns erst ein anderer Verein abkaufen. Das hat sich allerdings zerschlagen. So lagerte der Rasen noch rollenweise auf unserem Platz“, sagte Busche.