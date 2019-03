96-Meinung: Was für Hannover 96 möglich wäre, wenn es eine Mannschaft hätte

Das wäre ja doll: 96 schlägt am Sonntag im Aller-aller-allerletzte-Chance-Spiel Schalke. Weil Stuttgart ja in Frankfurt verliert, wäre Hannover plötzlich drei Punkte dran an der Relegation. 96 hofft wieder.

Salif Sané : Nach fünf Jahren Hannover 96 verließ Sané die Roten im Sommer 2018 in Richtung Gelsenkirchen. Der ehemalige 96-Publikumsliebling absolvierte 136 Pflichtspiele für die Hannoveraner. Aber er hatte es nicht immer leicht. Im Jahr 2014 wurde er in der Hinrunde für die Reserve abgestellt. Der Senegalese kämpfte sich aber wieder zurück und wurde für 96 in der Innenverteidigung unverzichtbar. ©

Wäre, wäre, Fahrradkette...

30. Spieltag: 96 punktet in Berlin (1:1), Stuttgart nullt in Augsburg (0:1) – nur noch ein Pünktchen. 31. Spieltag: 96 schlägt irgendwie Mainz, Stuttgart spielt nur 1:1 gegen Gladbach, die Sensation ist perfekt: Hannover liegt plötzlich einen Punkt vor Stuttgart. 32. Spieltag: 96 geht wie immer in München unter (0:7), Stuttgart verliert aber 0:1 in Berlin – es bleibt, wie es ist. Allerdings ist Hannovers Torverhältnis endgültig ruiniert. 33. Spieltag: 96 spielt nur 1:1 gegen Freiburg, Stuttgart schlägt Wolfsburg – Hannover hat vorm Saisonfinale wieder einen Punkt Rückstand auf den Relegationsrang. Letzter Spieltag: Stuttgart holt im Abstiegsendspiel bei Schalke einen Punkt, 96 gewinnt bei den längst geretteten Düsseldorfern 1:0. 29 Punkte, Relegation.

Wäre, wäre, Fahrradkette. Das ist alles mehr als schöngerechnet und wird so nicht passieren. Wir wollten nur mal aufzeigen, was möglich wäre, wenn 96 eine Mannschaft hätte.