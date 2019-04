Was ihr zum Spiel VfL Wolfsburg gegen Hannover 96 wissen müsst

Die Fakten Anstoß: Samstag, 15.30 Uhr, Volkswagen-Arena

Samstag, 15.30 Uhr, Volkswagen-Arena Schiedsrichter: Benjamin Cortus

Benjamin Cortus Liveticker: Auf dem SPORT BUZZER seid Ihr ab 15.30 Uhr LIVE dabei!

Auf dem BUZZER seid Ihr ab 15.30 Uhr LIVE dabei! TV-Übertragung: Sky überträgt das Spiel LIVE. Ausschnitte der Partie sind am Samstagabend ab 18.30 Uhr in der „ARD-Sportschau“ zu sehen.

Das sagt die Statistik Der VfL Wolfsburg hat die Nase leicht vorne, blickt man auf die 48 Duelle, die Grün-Weiß mit Hannover 96 austrug: 21 Siegen stehen 18 Niederlagen gegenüber. Neun Mal fand das niedersächsische Kräftemessen keinen Sieger. 144 Tore fielen - 74 für Wolfsburg, 70 für Hannover.

Ein Blick in die jüngere Vergangenheit: wunderbare Bilder vom Niedersachsen-Duell zwischen Hannover 96 und dem VfL Wolfsburg

Die Ausgangslage Aus Sicht von Hannover 96 ist sie düster. Vor dem 28. Spieltag belegen die Roten den letzten Platz des Bundesliga-Tableaus - mit nur 14 Punkten! Damit droht dem akut abstiegsgefährdeten Club ein unliebsamer Rekord: Holt die Mannschaft von Thomas Doll in sieben Spielen keine vier Punkte, löst sie den SC Freiburg als schlechtesten Absteiger der Historie ab (18 Punkte). Angesichts des Restprogramms des Doll-Ensembles droht dieses Szenario durchaus. Und beim VfL Wolfsburg? Bruno Labbadia und Co. haben den Kampf um Europa angenommen. 42 Punkte zählen die "Wölfe" (8.) - eben so viele wie Bayer Leverkusen (7.) und Werder Bremen (6.), ein Punkt mehr als die TSG Hoffenheim (9.). Nach zwei katastrophalen Spielzeiten, die beide in der Relegation mündeten, atmet die Autostadt durch.

Die Formkurve Die Roten holten ihren letzten Sieg gegen den 1. FC Nürnberg. Die sechs Spiele danach verloren sie allesamt (4:18 Tore). Der VfL Wolfsburg zog zuletzt bei Borussia Dortmund in der Nachspielzeit den Kürzeren, schoss Fortuna Düsseldorf zuvor furios mit 5:2 ab, nachdem es in München eine 0:6-Schmach gab. Bis auf die Klatsche beim Rekordmeister sammelt der VfL jedoch regelmäßig drei Punkte - was in der Hinserie gegen Top-Teams jedoch besser klappte.

Diese Spieler spielten für Hannover 96 und den VfL Wolfsburg:

Was spricht für Hannover 96? Ja, es gibt wirklich etwas! Von den 14 Zählern, die 96 in dieser bisweilen brutal schwachen Saison holte, sind drei gegen den VfL Wolfsburg erobert worden. In der HDI Arena gewannen die Roten mit 2:1. Linton Maina feierte sein Debüt als Bundesliga-Torschütze, Ihlas Bebou traf vom Punkt. Generell liegt der Mannschaft aus der Landeshauptstadt das Wolfsburger Grün: Die letzten fünf Auswärtsfahrten waren nicht umsonst. 96 holte drei Remis und zwei Siege. Die letzte Niederlage in der Autostadt erlitt 96 im Jahr 2011! Was spricht für den VfL Wolfsburg? Spielerisch überzeugen die "Wölfe" fast ausnahmslos in dieser Saison. Vorne kehrt Knipser Daniel Ginczek nach Bänderriss zurück, Wout Weghorst ist ohnehin in toller Form (fünf Torbeteiligungen gegen Düsseldorf) und im Zusammenspiel mit Admir Mehmedi zeigte das Sturmduo bereits, dass es die gegnerische Defensive alt aussehen lassen kann. Der positive Druck, den der VfL mit in das Niedersachsenduell mit dem Schlusslicht nimmt, pusht die Labbadia-Riege. "Das ist noch eine Rechnung offen, wir wollen die drei Punkte hierbehalten", sagt Mehmedi.

Das Personal Beim VfL Wolfsburg fehlt Mittelfeld-Motor Maxi Arnold gelbgesperrt, Yannick Gerhardt wird wegen eines Blutergusses in der Kniekehle nicht auflaufen können. William, der unter der Woche an Knieproblemen laborierte, wird fit sein. Spielt Labbadia mit Doppelspitze, also im 4-4-2, könnte Felix Klaus mit Weghorst im Angriffsdrittel wirbeln, dahinter würde Admir Mehmedi das Spiel steuern. Daniel Ginczek ist eine Option für die Startelf, sagt der "Wölfe"-Coach. Matthias Ostrzolek steht Hannover 96 nur 36 Tage nach seinem Lungenriss wieder zur Verfügung. Weil Miiko Albornoz sich einen Teilriss des Außenbandes gegen Schalke 04 zuzog, wird Felipe, dessen Einsatz ebenfalls fraglich ist, möglicherweise auf der Linksverteidiger-Position zum Zug kommen. Jonathas, Walace und Oliver Sorg sind wieder Optionen. Mögliche 96-Formation: 4-2-3-1. "Henne" Weydandt würde dann die einzige Spitze verkörpern.

In Bildern: Die Auf- und Abstiege von Hannover 96

Das sagen die Trainer Bei Hannover 96 setzt Trainer Thomas Doll auf das letzte Fünkchen Hoffnung, das den "Roten" im Kampf um den Klassenerhalt bleibt. "Auf Phrasen hat niemand mehr Lust, aber wir haben auch in Wolfsburg wieder die Möglichkeit zu punkten, auch wenn wir krasser Außenseiter sind", betonte er vor der Partie. Trotz sechs Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz bleibe man an der Leine optimistisch. "Ich merke im täglichen Umgang mit der Mannschaft, dass die Jungs weiter daran glauben, das Unmögliche möglich zu machen", so Doll. Auf Seiten der Wolfsburger fordert Trainer Bruno Labbadia Konzentration und Ordnung von seiner Mannschaft. "Wir nehmen jeden Gegner extrem ernst, weil jede Mannschaft, die in der Bundesliga spielt hat Qualitäten. Wir gehen da unabhängig vom Tabellenplatz ran", erklärte der VfL-Coach. "Du darfst eine Mannschaft nie abschreiben. Das sind gute Spieler, die werden bis zum letzten Tag alles versuchen in der Liga zu bleiben", so Labbadia weiter. "Momentan gäbe es für die "Wölfe" mit Blick auf den Kampf um die europäischen Plätze nur wichtige Spiele, "da ist es egal gegen wen wir spielen."

