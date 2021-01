Was Judo-Ass Scoccimarro 2021 anders macht

Spitzensport in Zeiten von Corona findet in sogenannten Bubbles statt. Die Athleten leben nach Negativ-Testung wie in einer Blase, abgeschirmt unter einer Kuppel. So auch Giovanna Scoccimarro, die heute beim Judo-Masters in Katar das Olympia-Jahr 2021 mit einem Ausrufezeichen beginnen möchte – und die Lessienerin, die für den MTV Vorsfelde startet, hat diese Bubble für sich sogar noch ausgedehnt. Denn wer nach der Auslosung am Persischen Golf in der Klasse bis 70 Kilogramm am Dienstag, 12. Januar ab 11 Uhr auf die 23-Jährige wartet, wollte sie zunächst nicht wissen.