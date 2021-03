Was lange währt: RB Leipzigs Konrad Laimer zurück auf dem Trainingsplatz

Leipzig. Das ist eine gute Nachricht für die Fans von RB Leipzig : Für Konrad Laimer gibt es Licht am Ende des Tunnels. Der langzeitverletzte Mittelfeldspieler des Bundesliga -Zweiten absolvierte am Dienstag ein Solotrainingsprogramm mit Ball auf dem Platz. Wie RB mitteilte, ist mit einer Rückkehr des Österreichers ins Mannschaftstraining Mitte April zu rechnen.

Laimer laborierte seit Saisonbeginn an einem Knochenödem im Knie, was einen arthroskopischen Eingriff zur Folge hatte. Danach gab es immer wieder Probleme mit dem Heilungsverlauf, so dass der 23-Jährige in dieser Saison noch nicht zum Einsatz kam. Der Kicker gehört zu den beliebtesten Profis in den Reihen der Messestädter.