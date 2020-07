"Was macht eigentlich ...?" Warum Friedrich Ossenkopp mit der Sporttasche auf Hochzeitsreise war

Wie viele Turniere und Meisterschaften er gewonnen hat? Das kann Friedrich Ossenkopp nur grob schätzen. „Es waren bestimmt jeweils 25 Erfolge bei Kreis-, Bezirks und Landesmeisterschaften und mehrere Erfolge auf norddeutscher und deutscher Ebene“, sagt der Tischtennisspieler und zählt dabei die unterschiedlichen Altersklassen und Konkurrenzen wie Einzel, Doppel und Mixed zusammen. Es war wohl Schicksal, wer ihm den Weg zu seiner späteren Leidenschaft geebnet hat: ein Meister. Start in der Domstadt Daher beginnt Ossenkopps Geschichte in Hildesheim. Die des Menschen mit seiner Geburt am 20. September 1941, die des Sportlers rund 15 Jahre später. „Meine Eltern hatten in Hildesheim eine Bäckerei mit angeschlossener Schlachterei. In unserem Haus wohnte darüber auch ein Friseurmeister zur Untermiete.“ Ein Mann also, der sich mit Schnitt auskennt. Denn der Friseur war fasziniert von Tischtennis – und steckte damit den heranwachsenden Friedrich an. „Wir haben eine große Platte aus der Schlachterei umfunktioniert und darauf gespielt. Die war zwar nicht wirklich für Tischtennis geeignet – Spaß gemacht hat es aber trotzdem.“

Mit Mitte 20: Ossenkopp zu Beginn seiner mittlerweile fast 65 Jahre andauernden Karriere. © privat

Die Matches dauerten lange. „Wir haben oft bis tief in die Nacht gespielt. Meine Eltern fanden das nicht so gut, sie konnten wegen der Geräusche nicht schlafen“, erzählt er – und erinnert sich an einen Deal, den er deshalb seinen Eltern vorschlug: Abends herrscht Ruhe im Erdgeschoss, dafür darf Friedrich zum Tischtennistraining in einen Verein gehen. Heimlich zum Training Mutter und Vater legten aber ihr Veto ein, schließlich war es Aufgabe des Sohnemanns, in der Backstube von 19 bis 22 Uhr für das Vorheizen der Öfen zu sorgen. „Das hat dann der Geselle für mich gemacht – und ich bin heimlich abgehauen und zum Training gegangen“, berichtet Ossenkopp. Der Verein in der Nähe: die TTSG Caravan Hildesheim. „Das traf sich gut. Denn das war damals Deutschlands größter Tischtennisverein mit 30 Mannschaften“, sagt Ossenkopp, den bis heute alle nur „Ossi“ nennen. Bei Caravan trat er trotzdem erst später ein, sein erster Verein war der PSV Grün-Weiß Hildesheim.

Mit Caravan erlebte er später zwölf erfolgreiche Jahre, war in der Oberliga Nord im Einsatz – zur damaligen Zeit national die höchste Spielklasse, in den anderen Bundesländern gab es Ligen auf maximal gleicher Ebene. Gegner stilistisch eine Augenweide Als Caravan-Spieler erlebte er auch ein Match, das er rückblickend als „ein Highlight meiner Laufbahn“ bezeichnet. Ossenkopp bezwang in einem Punktspiel gegen den SC Harsum überraschend Ulrich Merten. „Er war damals ein deutscher Ranglistenspieler und zudem mein Vorbild – stilistisch eine Augenweide“, sagt der 78-Jährige. 1968 wechselte er von Caravan zum SC Langenhagen – auch wenn ihn die Verantwortlichen des Hildesheimer Vereins in einem persönlichen Brief noch umzustimmen versuchten und für den Fall seines Verbleibs sogar ein Auto in Aussicht stellten.

Ossenkopp aber ging zum SCL, dem dritten Verein in seiner Vita. Es sollten bis heute noch 16 weitere Stationen folgen, darunter mit dem TTT Nord Garbsen, Germania Grasdorf, der SG 05 Ronnenberg, dem TSV Barsinghausen, der SG Arges­torf/Sorsum, der BSG Laatzen, dem TSV Rethen, dem TTK Großburgwedel und dem TTC Viktoria Thönse, seinem aktuellen Verein, auch viele Klubs außerhalb des hannoverschen Stadtgebiets. Wechsel als bewusste Methode Gefallen hat es ihm überall. Dennoch: „Ich habe gern den Verein gewechselt. Ich wollte immer etwas Neues kennenlernen, gegen andere Leute spielen und so mein Spielsystem anpassen“, erzählt der heute 78-Jährige, der jedoch grundsätzlich als Abwehrspieler am beziehungsweise hinter dem Tisch stand. Dass der Rückschlagsport sein Leben bestimmt hat, wird auch durch folgende Anekdote von seiner Hochzeitsreise deutlich. Am 10. Juli 1970 heiratete „Ossi“, also ziemlich genau vor 50 Jahren. Die Flitterwochen verbrachte das junge Ehepaar in Luxemburg. Welch Zufall, dass dort ein internationales Turnier stattfand. „Ich habe meiner Frau vorher davon erzählt, aber nicht so intensiv“, sagt Ossenkopp und schmunzelt.

Sein wertvollster Preis: Die Bronzemedaille bei der Senioren-Weltmeisterschaft 2006 in Bremen. © Stephan Hartung

Dass zum Reisegepäck auch seine Sporttasche gehörte, ließ sich allerdings nicht verheimlichen. „Das wirft mir meine Frau heute noch vor“, sagt der Wedemärker lachend. Nach der Rückkehr aus Luxemburg trat er eine Stelle als Sozialversicherungs-Fachangestellter in Laatzen an; bis zum Rentenbeginn im Jahr 2001 übte er diesen Beruf aus. Fairness wichtiger als Finale Bei aller Hingabe und Verbissenheit für den Tischtennissport: Ossenkopp machte durch Fairness auf sich aufmerksam, auch wenn er sich dadurch Titelchancen bei Europa- oder sogar Weltmeisterschaften beraubte. Bei der Senioren-WM 2006 in Bremen erschien sein Gegner Dimitrije Bilic auch beim dritten und letzten Aufruf nicht am Tisch. Der Schiedsrichter überreichte Ossenkopp Zettel und Stift. „Ich hätte nur unterschreiben müssen und wäre kampflos im Finale gewesen.“ Doch dann tauchte Bilic doch noch auf. Ossenkopp legte den Stift beiseite, nahm stattdessen seinen Schläger in die Hand – und verlor. Im Endspiel hätte der Deutsche Karl Rauch gewartet. „Ihn kannte ich, gegen ihn wäre meine Siegchance groß gewesen“, sagt er heute.

