"Was wir jetzt zeigen, ist unser wahres Gesicht": Stimmen zum RB-Sieg gegen Wolfsburg

Leipzig. RB Leipzig hat die sportliche Krise beim VfL Wolfsburg weiter verschärft. Das aufopferungsvoll kämpfende Team von Florian Kohfeldt verlor am Sonntag in der Fußball-Bundesliga mit 0:2 (0:0) beim deutschen Vizemeister und wartet nun seit elf Pflichtspielen auf einen Sieg. Der Relegationsrang ist noch zwei Punkte entfernt.

Die Messestädter schafften indes unter Cheftrainer Domenico Tedesco den dritten Meisterschaftssieg in Serie ein. Willi Orban erzielte in der 76. Minute vor zugelassenen 1000 Zuschauer in der Red Bull-Arena die Führung, Josko Gvardiol machte alle Rest-Hoffnungen der Gäste mit seinem Tor an seinem 20. Geburtstag in der 84. Minute endgültig zunichte.