Waschechter Weltmeister zu Besuch beim Döbelner Weihnachtsboxen

16 spannende und gutklassige Kämpfe erlebten die über 500 Zuschauer bei der 30. Auflage des Döbelner Weihnachtsboxens am Wochenende. Unter ihnen weilte auch Profi-Boxweltmeister Dominik Bösel aus Freyburg an der Unstrut in der restlos gefüllten Sporthalle Döbeln-Nord. Mit Akrobatik, Rock-n’-Roll-Showtanzeinlagen und Tombola wurde die diesjährige Jubiläumsveranstaltung wieder ein Highlight. Der Boxabend wurde durch den Oberbürgermeister Sven Liebhauser eröffnet, der erstmals am Boxring begrüßt werden konnte und sichtlich von der tollen Atmosphäre in der Halle begeistert war. Die Organisatoren hatten auch in diesem Jahr wieder eine tschechische Mannschaft eingeladen, welche mit 12 Sportlern anreiste.

Der Boxclub Döbeln/Roßwein hatte sich mit starken sächsischen Boxern verstärkt und siegte im internationalen Vergleich am Ende klar mit 16:10 gegen die Tschechen. Die Veranstaltung wurde mit weiteren Kämpfen zwischen sächsischen und hessischen Vereinen bereichert. Ein sehr emotionales Ereignis an diesem Abend war die Verabschiedung des Döbelner Urgesteins Karl-Heinz Pohl, der an diesem Abend offiziell zum Ehrenpräsidenten des Boxclubs Döbeln ernannt wurde.

Der Vorstand hatte aber im Vorfeld noch eine weitere Überraschung vorbereitet. Die vereinseigene Boxhalle in Döbeln-Ost wurde nämlich ab sofort in „Karl-Heinz-Pohl-Boxhalle“ umbenannt. Feierlich und unter Standing Ovations der Zuschauer wurde die Namenstafel an „Karli“ übergeben, der davon sichtlich bewegt war.

Weihnachtsboxturnier Döbeln Weihnachtsboxturnier Döbeln © Sven Bartsch

Für das BoxTeam stiegen drei Athleten in den Ring. Den Anfang machte das Döbelner Nachwuchstalent Hermann Hesse. Er stand dem tschechischen Meister Danile Gärtner gegenüber. Hesse setzte den Tschechen von Beginn an unter Druck, dieser wurde kurz vor Ende der 1. Runde angezählt. Auch im weiteren Kampfverlauf war Hesse der dominierende Mann im Ring und gewann verdient einstimmig nach Punkten.

Tina Händler traf in ihrem ersten Kampf ihrer Laufbahn auf die Marburgerin Mila Kokott. Händler begann den Kampf etwas verhalten und lag nach zwei Runden knapp zurück. In Runde drei setzte sie die Hessin ständig unter Druck, setzte immer wieder nach, so dass kurz vor Schluss angezählt werden musste. Am Ende wertete das Kampfgericht diesen Kampf Unentschieden.

Kevin Becker traf auf den starken und international erfahrenen Tschechen Artur Sachbaszjan. Er begann gut aus sicherer Deckung, ließ den Tschechen mit dem Angriff beginnen und übernahm dann sofort. Auch er konnte in Runde eins Wirkung erzielen, so dass der Tscheche angezählt werden musste. Dieser blieb aber weiter druckvoll und Becker konnte mit zunehmender Kampfdauer den Druck und das Tempo nicht mehr mitgehen.

Tolle Leistung von Kevin Becker

In Runde drei wurde die Überlegenheit zu groß, so dass das Trainergespann Tobias Hinke/Maik Hesse den Kampf aufgab. Trotzdem eine tolle Leistung von Kevin Becker gegen so einen gestandenen erfahrenen Mann.

Weitere Siege für den Gesamterfolg der Döbelner Auswahl konnten Rasuul Bajmurzaev, Idris und Ibragim Zhamladinov, Sani Shakbulatov, Tristan Felgentreff und David Eichholz erkämpfen, so dass der Mannschaftspokal in diesem Jahr in Döbeln blieb. Als bester Boxer der Veranstaltung erhielt Hermann Hesse den Ehrenpokal durch den Geschäftsführer und Hauptsponsor der Veranstaltung, Steffen Stecher von der EST Spezialtechnik GmbH, überreicht. Als bester Techniker wurde Artur Sachbaszjan mit einem Ehrenpokal geehrt.

Steve Hengst