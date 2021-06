Leichte Aufregung bei Waspo: Ausländische Topklubs wollen jüngere Spieler abwerben

Eigentlich könnte Waspo 98 Hannover die Pause genießen. Erst Ende August steht das erste Training an. Aber nach dem guten Auftritt und Platz sechs beim Final 8 der Champions League ist etwas Unruhe aufgekommen. „Der Spielermarkt ist enorm in Bewegung gekommen. Man ist an unsere Spieler mit konkreten Angeboten herangetreten, um sie abzuwerben“, sagt Waspo-Vorsitzender Bernd Seidensticker, „aktuell wird da mit den Scheinen nur so gewedelt.“

Anzeige

Besonders die jüngeren Waspo-Akteure seien angesprochen. „In Italien sitzt Geld offenbar besonders locker, aber auch Serbien haut richtig auf die Sahne“, sagt Seidensticker, „Novi Belgrad und Partizan rüsten richtig auf.“ Die Stars würden beispielsweise beim neuen Champions-League-Sieger Pro Recco aus Italien bis zu 200 000 Euro jährlich verdienen. Er geht jedoch davon aus und hofft, dass kein Spieler abwandert. „Solche Offerten können ja windig sein. Und wir haben mittlerweile in Europa einen sehr guten Ruf, gelten als seriöse Adresse“, sagt Seidensticker.