Waspo jubelt: Schenkel bei Champions-League-Sieg in Weltklasseform

In der Corona-Blase von Budapest hat Nationaltorwart Moritz Schenkel dem Gegner fast allein die Luft abgelassen. Waspos Keeper kassierte den ersten Gegentreffer erst anderthalb Minuten vor dem Ende, es sah schon längst nach einer peinlichen Nullnummer für den georgischen Meister aus. Waspo 98 schlug Dynamo Tiflis zum Auftakt des zweiten Abschnitts der Champions League in Pool B mit 10:3 (2:0, 2:0, 3:0, 3:3). „Das war vielleicht sogar unsere beste Leistung in dieser Klasse, wir sind wieder da“, sagte Trainer Karsten Seehafer.

Seit September war es erst das vierte Spiel für Waspo, es hatte drei Niederlagen in der Champions League gesetzt. „Wir haben viel gesprochen und einiges anders gemacht, dies ist das Ergebnis“, so Seehafer. Er applaudierte seiner Mannschaft schon Ende des zweiten Abschnitts ganz gelassen, es war eine Schlüsselszene der Partie: Schenkel hatte in Unterzahl den Ball noch mit den Fingern an die Querlatte gelenkt, den folgenden Konter verwandelte Ivan Nagaev zum 4:0.