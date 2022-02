"Weit weg von der Realität": Waspo rätselt über grundlegende Champions-League-Veränderungen

In Mailand hat der deutsche Wasserball-Meister noch nie gespielt. Weil der italienische Topklub Pro Recco aus Genua kein festes Hallenbad für seine Heimpartien hat und im Winter flexibel ist, hat Waspo 98 eine kürzere Anreise. Am neunten Spieltag der Champions League steht heute (21 Uhr) das Rückspiel für Waspo in Italien an. „Wir ha­ben so weniger Reisestress“, sagt Trainer Karsten Seehafer.

Um 4.30 Uhr traf sich das Team Montagmorgen am Flughafen, dann ging es über Amsterdam nach Mailand. Es ist der vorletzte Auftritt in der Fremde für den deutschen Triplesieger, viermal tritt Waspo noch im Stadionbad an. Das Endrundenturnier ist noch in Reichweite, wenngleich es bei Pro Recco (Hinspiel: 7:20) nichts zu gewinnen gibt.