"In allen Punkten überlegen": Waspo 98 fertigt Spandau im ersten Finale mit 12:6 ab

Es dürfte das erste Finalspiel um eine deutsche Wasserballmeisterschaft gewesen sein, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen worden ist. Dieses hätte aber durchaus Zuschauer verdient gehabt, denn es war ein denkwürdiges Duell. Titelverteidiger Waspo 98 schlug Spandau 04 mit 12:6 (2:1, 4:2, 2:2, 4:1) und führt in der Best-of-Five-Serie mit 1:0.

„Das ist eine Denksportaufgabe für Spandau, die können erstmal überlegen, was hier heute passiert ist“, sagte Waspo-Coach Karsten Seehafer, „wir waren in allen Punkten überlegen.“ Nun haben die Berliner am Wochenende zweimal Heimrecht.