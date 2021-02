Nationalteam knapp verpasst: Waspos Linkshänder Schütze aber vor Comeback

So viele Testspiele haben die Wasserballer von Bundesligist Waspo 98 selten gemacht. Was in Zeiten der Pandemie ein großer Vorteil gegenüber vielen Rivalen ist, zumal es gegen das deutsche Nationalteam geht. Ab Sonntag ist der Wasserball-Meister wieder im Einsatz in Warendorf und gibt den Trainingspartner für die DSV-Auswahl, weil Brasiliens Nationalmannschaft nicht einreisen durfte. Anzeige „Ich bin Waspos Trainer Seehafer dankbar dafür, das ist die aktuell beste Lö­sung für uns. Andere Trainingspartner sind ohnehin nicht zu bekommen“, sagt Bundestrainer Hagen Stamm. Ein Spieler ist für Waspo dabei, der eigentlich selbst die DSV-Kappe hätte schnüren sollen: Fynn Schütze.

„Als sie dick und blau war, stand aber fest, dass da etwas nicht stimmt“ Der Lindener ist nach überstandenem Handbruch wieder ins Training eingestiegen. Viel hat nicht gefehlt und er hätte den Deutschen noch bei der ab 14. Februar in Rotterdam anstehenden Olympia-Qualifikation helfen können. „Das ist bitter für Fynn, er hat sich gut entwickelt und ist ein Mann für die Zukunft, das habe ich ihm auch selbst so gesagt“, lobt Stamm, „Linkshänder haben wir in Deutschland nicht viele.“ Schütze hatte sich im Dezember in der Champions League gegen Herceg Novi die Mittelhand gebrochen und das erst spät ge­merkt. „Als sie dick und blau war, stand aber fest, dass da etwas nicht stimmt“, sagt der 22-Jährige. Immerhin war es ein unkomplizierter Bruch und musste nicht operiert werden. „Das ist in diesem Fall untypisch, da habe ich echt Glück gehabt“, so Schütze, der im vergangenen September mit Waspo die Meisterschaft feierte. Er kommt aus der großen Hildesheimer und namhaften Wasserballfamilie Schütze. Vater Rainer hat erfolgreich für Hellas 99 gespielt, einer seiner drei Onkel, nämlich Dirk, holte 1993 mit Waspo den Meistertitel. Fynn Schütze ist Sportsoldat, er will später Medizin studieren und vielleicht Orthopäde werden. Momentan steht Wasserball aber an erster Stelle, am Sonntag wird er für Waspo spielen.