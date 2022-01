"Ein echter Ankerspieler": Waspo 98 hält Routinier Aleksandar Radovic

„Eigentlich freue ich mich immer, wenn Spandau verliert. Aber in diesem Fall hätte uns ein Sieg geholfen“, sagte Seidensticker. Platz vier muss es nämlich sein für das Final-8-Turnier. „Aber da sind wir weiter gut im Rennen. Es läuft darauf hinaus, dass wir in Budapest gewinnen müssen“, sagte Seidensticker.

Waspo-Vorsitzender Bernd Seidensticker ist hin- und hergerissen gewesen. Nach dem 13:12-Sieg in der Champions League gegen Steaua Bukarest hätte nicht viel gefehlt, und der deutsche Meister wäre in Pool B auf Tabellenplatz vier vorgerückt. Aber Erzrivale Spandau 04 verlor mit 11:12 gegen den OSC Budapest.

Sieben Sekunden vor Schluss war Spandau zum ersten Mal in Rückstand geraten. „Ein Unentschieden wäre auch super gewesen“, so Seidensticker. Er wollte sich aber nicht ärgern, sondern analysierte den eigenen Sieg über die Rumänen. „Es kann nicht sein, dass wir aufhören zu schwimmen und fünf Kontertore schlucken, das müssen wir früher entscheiden“, so Seidensticker.

Ein Gewinner des Abends war erneut Kapitän Aleksandar Radovic. Der Montene­griner wird im Februar 35 Jahre alt, er war Ruhepol und erzielte obendrein drei Treffer. Der zweifache EM-Silbermedaillengewinner wird bei Waspo bleiben, das steht fest. „Aleksandar ist ein echter Ankerspieler. Wie wichtig er nach wie vor für uns ist, konnte jeder sehen“, betonte Seidensticker.

17 Tore in sieben Champions-League-Spielen

Radovic hat inzwischen ein BWL-Studium abgeschlossen, seine Frau arbeitet ebenfalls in Hannover. Während Landsmann Darko Brguljan (vier Tore gegen Steaua) ein exzellenter Techniker ist, macht es Radovic meist mit Gewalt. „Sein Wurf ist nach wie vor gefürchtet, daran hat sich in den Jahren nichts geändert, er hat immer noch die Kraft“, lobte Seidensticker. In der Champions League hat der Nordstädter in dieser Saison sieben Spiele gemacht und 17-mal getroffen, in der Bundesliga markierte er in fünf Spielen 13 Tore.

„Wir wollen ins Final 8, und es sieht gut aus“, sagte Radovic und fügte hinzu: „Es war jetzt keine leichte Zeit, fast alle von uns hatten Corona. Das hat man gemerkt.“ Das sah auch Abwehrspezialist Julian Real so: „Wir konnten dreimal trainieren in dieser Zeit. Dafür war unsere Leistung aller Ehren wert.“