"Haben nur noch Endspiele": Waspo 98 hat das Final 8 noch nicht abgeschrieben

International ging bisher nichts, in der Bundesliga sind die Wasserballer von Waspo 98 hingegen meist unterfordert. Nach der schmerzhaften 13:15-Pleite in der Champions League bei Mladost Zagreb muss Waspo am Samstag (17.15 Uhr) zum Amateur SC Duisburg. Es geht weiter im eher lauen Punktspielbetrieb. „Für die 1. Liga sind wir zu stark, da ist nur Spandau als echter Konkurrent da. Und bei den Champions haben wir jetzt nur noch Endspiele, wenn wir die Endrunde erreichen wollen“, sagt Trainer Karsten Seehafer.

Final 8: Warum denn nicht?

Auf dem Rückflug aus Kroatien hat der Mäzen und Coach ein wenig gerechnet: „18 Punkte könnten uns reichen für das Final-8-Turnier, zur Not 21.“ Das wären mindestens sechs Siege, und die erscheinen in dieser Achterstaffel nicht unmöglich. „Jeweils zweimal Tiflis und die Spanier von Terrassa schlagen und Marseille zu Hause. Dann würde nur noch ein Erfolg fehlen“, sagt Seehafer.

Eine Überraschung sei allemal möglich, die Teilnahme an der Endrunde längst nicht abgeschrieben, betont auch Bernd Seidensticker, der Waspo-Vorsitzende: „Wir ändern ja nicht unsere sportlichen Ziele, nur weil es nicht so gut läuft.“ Und kann sich nicht verkneifen, es derb zu formulieren: „Am Arsch wird der Bulle eng.“ Entscheidend sei also erst das Saisonfinale.