Jetzt geht's weiter: Waspo 98 kämpft in Berlin ums Heimrecht in der Finalrunde

Im Kern bleibt die Bundesliga Pflicht, die Duelle in der Königsklasse bilden die populäre Kür mit weltweiter Ausstrahlung. Hannover wäre 2021 Austragungsort der Finalrunde der Champions League. Seidensticker betont aber: „Eine Ausrichtung während dieser Pandemie im Stadionbad schließe ich aus. Das kann, wenn überhaupt, nur im Freien gelingen.“

Auch wenn die Vorfreude auf Wettkampf steigt, be­fremd­lich bleibt die Situation dennoch für Waspo-Präsident Bernd Seidensticker. Die Plattform Bundesliga benötigen die Wasserballer, um nicht gänzlich aus der Wahrnehmung der Öffentlichkeit zu verschwinden. Und doch stellt sich die große Frage für Hannover: Wie wird die Saison vor allem in der Champions League weitergehen?

Die Wasserballer von Waspo 98 beenden nach fast einem halben Jahr ihre Corona-Zwangspause – und das gleich mit dem deutschen Clasico. In Berlin spielen die Hannoveraner bei Spandau 04 Platz eins der unterbrochenen Bundesliga-Saison aus, der das Heimrecht in der Finalrunde garantiert.

Solange die Ligue Européenne de Natation (LEN), der europäische Schwimmverband, nicht einmal einen Rahmenspielplan entwickeln kann, bleibt eine Austragung des Final-8 oh­nehin fraglich. Die stärksten Mannschaften kommen genau aus diesen Gebieten, die aktuell am schlimmsten vom Covid-19-Virus betroffen sind. Ob sich das bis Frühsommer 2021 elementar verändern wird? Unklar. „Ein Blick in die Glaskugel, wir fahren auf Sicht – so nennt man das doch heute, oder?“, sagt Seidensticker.

Spandau baut auf Neuzugang Ivan Domagoj Zovic

Der Blick auf das nächste Ziel jedenfalls ist klar. Spandau Berlin, der Rekordmeister und ewige Waspo-Rivale, hat ebenfalls aufgerüstet und die Corona-Unwucht auf dem Balkan für Verpflichtungen genutzt. Ivan Domagoj Zovic kam von Jadran Split und wird gleich gegen Hannover ins Wasser gehen.

Waspo hingegen muss noch auf seinen spektakulärsten Neuzugang verzichten: Der Kroate Marko Macan ist zwar in Hannover, aber noch eine Woche in Quarantäne. Der zweite Kroate, Ante Corusic, liegt mit Grippe flach. Seidensticker be­tont: „Kein Corona. Wir halten uns an alle Spielregeln.“ Nationalspieler Tobias Preuß klagt nach wie vor über Schulterprobleme.