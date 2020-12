Muskelriss im Oberschenkel: Darko Brguljan fehlt Waspo 98 in Budapester Blase

Die Hochzeitswelle ist vorüber bei Waspo 98. „Jetzt konzentrieren wir uns wieder auf die wichtigen Dinge wie die Champions League“, flachst Trainer und Mäzen Karsten Seehafer. Trotz der Corona-Pandemie wird gespielt in der Königsklasse. Am Montag ist Waspo in die Blase in Budapest eingetaucht, alle sechs Teams aus Pool B beziehen streng abgeschirmt Quartier in einem Hotel auf der Margareteninsel.

Drei Geisterspieltage hintereinander an drei Tagen stehen in der Duna Arena an, die 5300 Zuschauer fasst. Am Dienstagabend heißt um 19 Uhr der erste Gegner CN Atlètic Barceloneta. „Eins kann ich sagen: Wir sind bestens vorbereitet“, sagt Seehafer, „jedenfalls so gut, wie es in dieser Krise möglich ist.“