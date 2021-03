"Leichte Aufgaben gibt es nicht": Für Waspo geht's wieder in Champions-League-Blase

Es war ein denkwürdiges Spiel um Platz drei beim Qualifikationsturnier in Rotterdam, wo die deutsche Auswahl kläglich gescheitert war. Kroatien schlug Russland mit 14:13 im Fünfmeterwerfen, 11:11 hatte es nach der regulären Spielzeit gestanden. Damit hatten es die Kroaten gerade so geschafft. Nagaev musste im Penaltywerfen dreimal ran und verwandelte jeweils, es nützte nur nichts. „Ivan hat gut gespielt. Und richtig sauer habe ich ihn noch gar nicht erlebt. Er ist ein Gemütsmensch“, sagt Seehafer. Zudem dürfen die Russen auf die Nachrückerrolle hoffen, sollte Südafrika wegen großer Probleme mit der Corona-Pandemie zurückziehen.

Zwei Gute-Laune-Bären hat Wasserball-Trainer Karsten Seehafer wiederbekommen vom Olympia-Qualifikationsturnier. Mit einem hatte er nur gerechnet. Aber sowohl Marko Macan, der das Tokio-Ticket mit Kroatien löste, als auch der um Haaresbreite gescheiterte Russe Ivan Nagaev sind bester Dinge. Da kann es also gleich auf höchstem Niveau weitergehen für Meister Waspo 98. Am Dienstag beginnt der zweite Abschnitt der Champions League in der Gruppe B. Vier Tage, vier Spiele in der Corona-Blase von Budapest. Waspos erster Gegner ist um 16.30 Uhr Dynamo Tiflis.

Profis, Trainer, Etat, Ausgliederung: So plant der TSV Havelse den Sprung in die 3. Liga

Meister Waspo ist in der Champions League noch punktlos, „und leichte Aufgaben gibt es nicht in Budapest“, betont Seehafer. Immerhin ist Darko Brguljan nach Muskelriss im Oberschenkel wieder fit, dafür hat sein jüngerer Bruder Matija noch Probleme an der Halswirbelsäule und ist raus. Er ist am Montag nicht mitgeflogen. Versuchen will es Petar Muslim trotz eines doppelten Bandscheibenvorfalls. „Operiert werden muss er nicht, und Petar ist ein harter Hund, er will spielen“, sagt Seehafer, der zudem auf die „Zauberhände unseres Physios vertraut“. Gemeint ist Stefan Trümper.

Felix Benke fährt für Kevin Götz mit

Der niederländische Center Jorn Winkelhorst hat sich in Rotterdam ein Loch im Trommelfell eingehandelt. Das kann problematisch sein beim Wasserball – sollte Flüssigkeit ins Ohrinnere gelangen. Womöglich spielt Winkelhorst mit einer Schutzplastik. „Wir haben ja eine wunderbare Hals-Nasen-Ohren-Ärztin dabei“, so Seehafer, die solle das im Auge behalten. Gemeint ist Meike, die Frau des Trainers. 15 Mann bietet Waspo auf, für den noch länger verletzt pausierenden Torwart Kevin Götz fährt Felix Benke (White Sharks) mit, der Juniorennationalkeeper hat ein Doppelstartrecht.

„Tiflis ist die Nationalmannschaft Georgiens, da müssen wir erst mal schauen. Nach den ersten Ergebnissen kommen wir von ganz unten“, sagt Seehafer. Am Mittwoch folgt AN Brescia (bezwang Titelverteidiger Ferencvaros Budapest mit 10:7), dann der ungeschlagene Tabellenführer Barceloneta und schließlich Herceg Novi. Läuft es gut, sind Waspo zwei Siege zuzutrauen. „Aggressiv und diszipliniert sein, gut Wasserball spielen“ lautet die Vorgabe des Coaches.

In Sachen Bundesliga gibt es nun Konkreteres: Die Hauptrunde A mit acht Mannschaften soll zunächst an zwei Wochenenden (19. bis 21. März und 9. bis 11. April) aufgeteilt werden, jedes Team hat drei Spiele in einer Blase. Ein weiteres Turnierwochenende folgt im Mai, dann eine Zwischenrunde. Los geht es aber für Waspo mit dem Supercup am 13. März um 16 Uhr im Stadionbad gegen Spandau 04.