"Wäre großes Kino": Punktet Waspo 98 auch bei Überraschungsteam Marseille?

Sie kennen sich aus dem Kindergarten, Waspos Kapitän Aleksandar Radovic und Andrija Prlainovic, der Spielmacher von CN Marseille. In ihrer Heimat Montenegro kennt jeder die beiden Stars, auch am Mittwoch wird es entscheidend auf sie ankommen.

Am 5. Spieltag der Champions League tritt der deutsche Meister um 19 Uhr in Frankreich an. Es ist ein sehr wichtiges Duell im Kampf um Platz vier, der für das Final-8-Turnier berechtigen würde. „Jeder Punkt, den wir in dieser Klasse holen, ist wie ein Sieg für uns“, sagt Darko Brguljan, Radovic’ Landsmann und ebenfalls ein Star der Szene.