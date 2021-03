Waspo 98 ist Finalturnier der Champions League los: "Hätten das als Verein nicht geschafft"

Zum Abschluss des ersten Abschnitts der Wasserball-Bundesliga sind die Spieler von Meister Waspo 98 noch einmal am Beckenrand zusammengekommen. Sie nahmen ein Jubelvideo für Julian Real auf, der zum zweiten Mal Vater geworden war. Und es folgten weitere gute Nachrichten für den Meister: Der europäische Verband LEN hat die Ausrichtung des Final-8-Turniers der Champions League jetzt offiziell an Belgrad vergeben. Damit ist Waspo eine große Bürde los. „Wir hätten das als Verein nicht geschafft. Was den Sport angeht, ist Hannover eine Wüste, das muss man feststellen“, sagt Waspo-Präsident Bernd Seidensticker.

Einen hohen sechsstelligen Betrag hätte das Final 8 gekostet, in erster Linie geht es aber um Corona. Ein umfangreiches Hygienekonzept umzusetzen, wäre in Hannover nicht möglich, betont Seidensticker: „Dafür brauchst du irre viel Leute bei acht Mannschaften.“ Bei den Gruppenspielen der Champions League im Blasenformat in Budapest seien allein in und um die Schwimmhalle (Donau-Arena) 200 Helfer im Einsatz gewesen. „Das funktioniert in einem sportbegeisterten Land mit Hilfe vom Staat, aber das sind wir nicht mehr“, so Seidensticker, der von einer Corona-Infektion genesen und angriffslustig ist.