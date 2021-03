"Besser, als es Ergebnis zeigt": Waspo 98 verliert gegen AN Brescia mit 11:19

Karsten Seehafer kann wieder entspannter durch das Vier-Sterne-Hotel in Budapest gehen. Der Trainer des Wasserball-Meisters Waspo 98 musste zwar am fünften Spieltag der Champions League eine 11:19 (0:2, 5:6, 3:5, 3:6)-Pleite einstecken gegen AN Brescia. „Aber unser Spiel war in vielen Situationen besser, als es das Ergebnis zeigt“, so Seehafer. Und auch die Rivalen, in der Corona-Blase ebenfalls in diesem noblen Hotel untergebracht, haben das erkannt. „Hannover ist besser als zu Beginn des Wettbewerbs“, attestierte Brescias Coach Alessandro Bovo.

Anzeige

Nach dem 10:3-Sieg über Dynamo Tiflis stellte Seehafer um. Center Jorn Winkelhorst aus Holland, den der DSV vor der Olympiaqualifikation noch zu einem Startrechtwechsel ins deutsche Nationalteam überzeugen wollte, wurde geschont. Er spielt wegen eines Lochs im Trommelfell mit einer Plastik im Ohr, er ist zudem etwas erschöpft. Für ihn kam Niclas Schipper und machte seine Sache in der Donau-Arena sehr ordentlich. Und Petar Muslim quälte sich mit zweifachem Bandscheibenvorfall nur ins Wasser, weil es gegen seinen Ex-Verein ging.