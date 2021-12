"Keine Chance gehabt": Waspo 98 Hannover sieht gegen Pro Recco kein Land

In das rote Plastikbehältnis musste ohnehin der Ball platziert werden für den späteren Kampf beim Anschwimmen. Dass Sukno wenige Zentimeter daneben warf, konnte er verschmerzen – denn wer das beste Wasserball-Team der Welt trainiert, der weiß, dass es ein entspannter Abend wird. Am Ende unterlag Waspo im Vorrunden-Pool B der Champions League mit 7:20 (1:5, 4:4, 1:6, 1:5).

Er nahm diesen Fehlwurf mit einem Schmunzeln zur Kenntnis. Als seine Spieler gerade ins Wasser hüpften und sich auf den kurz darauf folgenden Beginn der Champions-League-Partie gegen Waspo 98 Hannover vorbereiteten, nahm sich Sandro Sukno einen Ball und zielte in die Mitte des Spielfeldes. Der Trainer von Pro Recco versuchte, vom äußersten Winkel des Beckenrands aus exakt in den kleinen auf dem Wasser schwimmenden Korb zu treffen.

Dabei zeigten die Hannoveraner vor 250 Zuschauern im Stadionbad einen guten Beginn. Die ersten zwei Angriffe der Italiener erstickte Waspo im Keim und eroberte den Ball. Mit mehreren Angriffen rollte die Mannschaft von Trainer Karsten Seehafer auf Torwart Marco del Lungo zu, ohne ihn jedoch zu einer besonderen Parade zu zwingen.

Eine Führung war für Waspo also möglich, statt dessen gingen die Genuesen in Front. Nach vier Minuten stand es 0:2, Matteo Aicardi und Franceso di Fulvio trafen jeweils in Überzahl. „Wir waren in dieser Phase zu zaghaft“, sagte Seehafer.

Partie nimmt erwarteten Verlauf

Denn schon wenige Minuten später war klar, dass die Partie ihren zu erwartenden Verlauf nehmen würde. Als Benjamin Hallock zum 0:5 traf, wurde es Waspo-Torhüter Moritz Schenkel erstmals zu bunt – und das lag nicht an den mit knalligen Farben befleckten Badehosen des Titelverteidigers. „Männer! Aufpassen!“, rief Schenkel in Richtung seiner Vorderleute.

Es war immerhin ein Weckruf, der für kurze Zeit Wirkung besaß. Fynn Schütze verkürzte noch im ersten Viertel auf 1:5, den zweiten Abschnitt konnten die Hannoveraner mit 4:4 sogar ausgeglichen gestalten. Pro Recco geriet zwar nicht in Gefahr – aber nun war es der Gegenüber von Schenkel, der seine Mitspieler ermahnte.