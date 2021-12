Sensation unterm Baum? Waspo 98 spielt gegen das "beste Team der Welt"

Nicht ausgeschlossen, dass es ein Christkind wird. Waspos kroatischer Top-Verteidiger Marko Macan wird in diesen Tagen zum zweiten Mal Va­ter, am Mittwoch aber kann er sich noch einmal auf Wasserball konzentrieren. Um 19 Uhr steht im Stadionbad der 6. Spieltag der Champions League an, zu Gast ist der übermächtige Titelverteidiger Pro Recco aus Italien.

Anzeige

„Wenn wir gegen die einen Punkt holen, wäre das in etwa so, als holten wir einen Stern vom Himmel, es ist immer noch das beste Team der Welt“, sagt Trainer Karsten Seehafer. Im Kampf um Platz vier in Pool B liegt Waspo als Fünfter gut im Rennen, zudem steht die Hinrundenpartie gegen das sieglose Schlusslicht Steaua Bukarest noch aus.