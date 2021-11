"Eine never ending story": Waspo 98 mal wieder bei Spandau 04 gefordert 

Allein in diesem Jahr sind die beiden besten deutschen Wasserball-Mannschaften schon zwölfmal zwischen Hannover und Berlin gependelt. Zuletzt Ende Oktober im nachgeholten Pokalfinale von 2020 und im Supercup. Waspo 98 feierte das nationale Triple, die Wasserfreunde Spandau 04 revanchierten sich eine Wo­che später beim offiziellen Saisonauftakt. Am Mittwoch geht das ewige Duell ab 19 Uhr in Schöneberg in die nächste Runde, diesmal in der Champions League.

Zur Abwechslung geht es mal nicht um einen Titel, was die Partie nicht minder wichtig macht. Und von Langeweile will Karsten Seehafer sowieso nichts wissen. „Das Duell erfindet sich ja immer wieder neu, wenn man nur einmal die Geschichten rund um den Supercup nimmt“, sagt Hannovers Trainer, „das ist eine never ending Story.“ Wobei in der Königsklasse noch mal eine „andere Atmosphäre“ herrsche. „Das ist einen Tick professioneller“, sagt Seehafer, „das Spiel wird in viele Länder übertragen, wir haben offizielle Schiedsrichter und ein internationales Kampfgericht.“