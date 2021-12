"Clever und versiert": Waspo-Traum vom Final 8 lebt nach 15:12 in Belgrad

Ein bisschen seltsam wirkten sie schon, die Wasserballer von Roter Stern Belgrad. Sie trugen weiß-rote Kappen, und Rot ist in dieser Sportart eigentlich den Torhütern vorbehalten. Davon ließ sich der deutsche Meister an diesem 4. Spieltag der Champions League aber ebenso wenig beirren wie von den widrigen Umständen. Waspo 98 fuhr mit 15:12 (6:3, 4:4, 2:3, 3:2) den ersten Sieg ein und rückte auf Platz fünf in Pool B vor. „Großartig, wir wollen ja auch im nächsten bei der Endrunde in Belgrad wieder dabei sein“, sagte Trainer Karsten Seehafer.

Sehr kurzfristig hat Hannover das Heimrecht mit den Serben getauscht, weil deren Team teilweise gar nicht oder mit Wirkstoffen geimpft ist, die in der EU nicht zugelassen sind – Roter Stern hätte nicht einmal in Hannover übernachten dürfen. So buchte Waspo schnell Flüge und reiste mit etwas flauem Gefühl an. „Wenn du eine Maske trägst, schauen sie dich an, als wärst du ein Auto“, so Seidensticker. Serbien hat eine Inzidenz von etwa 180, der Trend ist leicht rückläufig. „Bestens geschützt sind unsere Spieler jedenfalls nicht, da muss man der LEN einen Vorwurf machen. Der Verband kann sich da nicht aus der Verantwortung stehlen“, monierte Seidensticker.